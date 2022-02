Прорыв Украины в биатлонной гонке: результат мужского пасьюта

В воскресенье, 13 февраля, в Пекине в рамках Олимпиады-2022 состоялась мужская гонка преследования по биатлону на 12,5 км.

Тренерский штаб сборной Украины выставил на дистанцию троих биатлонистов – Дмитрия Пидручного, Артема Приму и Антона Дудченко.

Наше внимание в первую очередь было приковано к выступлению украинских спортсменов. Вчерашняя спринтерская гонка отняла много сил у лидера сборной Украины Дмитрия Пидручного, который заметно уступал в скорости основным конкурентам.

Несмотря на провальную стрельбу два украинца сумели попасть в ТОП-20. Лучший результат показал Дмитрий Пидручный, который финишировал на 13-м месте. У Артема Прима – 18-е место.

Порадовал своим выступлением Антон Дудченко. 25-летний украинец обошел на заключительном этапе дистанции титулованных Легрейда и Логинова. Антон сумел отыграть 37 позиций и финишировал на 23-м месте.

Олимпийским чемпионом в мужском пасьюте стал француз Кантен Фийон-Майе. Он сумел на ноль отстрелятся и показал время 39:07,5.

It's #GOLD for the master of the pursuit! @quentinfillon delivers an incredible 20/20 performance to win his second gold medal in Beijing – Allez!#Olympics | #Biathlon | @Olympicspic.twitter.com/7vV6zr08wW