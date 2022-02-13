Допингистку из России не выгнали из Олимпиады – будет и дальше брать медали

Валиева уже помогла России завоевать золотую медаль в командном соревновании на Олимпиаде-2022, а теперь может взять золото еще и в одиночном турнире, где она является главной фавориткой.
Но есть один нюанс – россиянка сдала положительный тест на допинг и должна быть отстранена от участия в Играх.
Читайте также: Крест на карьере: что за допинг принимала российская фигуристка
Далее по теме
Впрочем, вероятность такого сценария еще существует – Спортивный арбитражный суд сегодня рассмотрит дело Валиевой, а решение станет известно в ближайшие дни.
Личный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине стартует 15 февраля. Украину в соревнованиях представит Анастасия Шаботова.
Ранее мы писали, что окружение Валиевой, накачавшее ее допингом, могут усадить за решетку американцы по "закону Родченкова".