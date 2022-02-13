Допінгістку з Росії не вигнали з Олімпіади – і надалі братиме медалі

Російська фігуристка Каміла Валієва поки що залишається на Олімпійських іграх у Пекіні. Їй навіть видали стартовий номер для участі у короткій програмі особистого турніру

Сьогодні розглянуть справу Каміли Валієвої / Фото: REUTERS

Валієва вже допомогла Росії завоювати золоту медаль у командному змаганні на Олімпіаді-2022, а тепер може взяти золото ще й у одиночному турнірі, де вона головна фаворитка.

Але є один нюанс – росіянка здала позитивний тест на допінг і має бути відсторонена від участі в Іграх.

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Втім, ймовірність такого сценарію ще існує – Спортивний арбітражний суд сьогодні розгляне справу Валієвої, а рішення стане відомим найближчими днями.

Валієвій прогнозують дискваліфікацію до двох років / Фото: Reuters

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Особистий турнір із фігурного катання на Олімпіаді в Пекіні стартує 15 лютого. Україну у змаганнях представить Анастасія Шаботова.

Раніше ми писали, що оточення Валієвої, що накачало її допінгом, можуть посадити за ґрати американці за "законом Родченкова".