В'язниця для оточення Валієвої: поворот у допінг-скандалі Росії

Людей, що накачали 15-річну російську фігуристку Камілу Валієву допінгом, можуть посадити за ґрати американці

Персонал Валієвої ризикує сісти за ґрати / Фото: Reuters

Скандал із позитивною допінг-пробою Каміли Валієвої може не обмежитися позбавленням росіян золота у командному турнірі фігуристів на Олімпіаді в Пекіні та усуненням 15-річної спортсменки.

Може дійти і до посадки до в'язниці – з ініціативи США.

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"США можуть притягнути росіян до відповідальності відповідно до американського "закону Родченкова", – наводить слова голови антидопінгової служби США (USADA) Тревіса Тайгарта журналістка Крістін Бреннан у своєму Twitter.

Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters

ЧИМ ЦЕ ЗАГРОЖУЄ РОСІЇ

"Закон Родченкова" поширюється за територією США. Оскільки в Олімпіаді беруть участь громадяни США, цей закон американці можуть застосовувати тут. Вони можуть спробувати визнати винними людей з-поміж персоналу спортсменки, а не саму Валієву. Тобто йдеться про те, щоб притягти до відповідальності персонал фігуристки згідно із законами США. Теоретично це передбачає навіть кримінальний вирок судом США. Але, звичайно, це, скоріше, елемент тиску, тому що підтвердити це і довести справу до кінця у цьому сенсі буде дуже складно", – заявила спортивна юристка із РФ Ганна Анцеліович у коментарі Чемпіонату.

Каміла Валієва / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сьогодні Міжнародна агенція тестування офіційно підтвердила позитивну допінг-пробу Каміли Валієвої.

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Тепер Спортивний арбітражний суд Лозанни має вирішити, чи забирати у Росії золоту медаль Олімпіади-2022 у командному турнірі фігуристів і чи залишати Валієву на Іграх для участі в особистій першості.

Суд має ухвалити рішення до 15 лютого, коли відбудеться коротка програма у жінок.

Американський журналіст: дівчинку накачали / Фото: Колаж: Сьогодні

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Який допінг вживала Каміла Валієва

Препарат триметазидин, який ще називають ТМЗ, додали до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 2014 року. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Раніше українська фігуристка викрила допінг-систему Росії.