Медальную надежду Украины не допустили к выступлению на Олимпиаде

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад пропустит соревнования по лыжной акробатике у женщин

Анастасия Новосад сдала положительный тест на коронавирус / Фото: Getty Images

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине пройдут индивидуальные соревнования по лыжной акробатике. В квалификации сборную Украины должны были представить две спортсменки – Ольга Полюк и Анастасия Новосад.

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Однако на старт не сможет выйти Анастасия Новосад, сообщает Суспильне Спорт. Украинка не смогла сдать два негативных теста на коронавирус и пропустит уже второе соревнование на Олимпиаде.

Напомним, что наша команда реально рассчитывала на медали в командном миксте по фристайлу, но из-за вспышки коронавируса в команде (сразу три больных атлета) не была допущена к старту.

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Таким образом, в женской квалификации Украина будет представлена только одной спортсменкой – Ольгой Полюк. Начало квалификации в 13:00.

Добавим, что Анастасия Новосад выступала только на Олимпиаде-2014. В сезоне 2021/22 Анастасия выиграла один из этапов Кубка мира и была лидером (по рейтингу) женской сборной Украины.