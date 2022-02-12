Стало известно, когда Россию лишат золота Олимпиады

Судебное решение по российскому допинг-скандалу на Олимпиаде-2022 в Пекине должны объявить 14 февраля

Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters

Решение по делу 15-летней российской допинг-грешницы Камилы Валиевой, которую напичкали запрещенными препаратами на родине, ожидалось уже 12 февраля.

Но сроки сместились. Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда Лозанны по делу фигуристки РОК Валиевой пройдет в Пекине 13 февраля.

Реклама

Эту информацию подтвердил суд, уточнив, что заседание начнется в 14:30 по киевскому времени. Ожидается, что 14 февраля всем заинтересованным сторонам сообщат о решении по данному делу.

Допинг-грешница Камила Валиева / Фото: Reuters

Напомним, Валиева помогла команде РОК завоевать золото в командных соревнованиях в фигурном катании, а спустя несколько дней грянула бомба – ее допинг-проба оказалась положительной.

Реклама

НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Камила Валиева погорела на допинге / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Допинг-проба была взята не в Пекине, а еще в декабре на чемпионате России, но ее результаты всплыли только сейчас. Российская национальная антидопинговая организация РУСАДА допустила Валиеву к соревнованиям, но это решение оспорили Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Реклама

России грозит лишение золота Пекина-2022, Валиевой – дисквалификация, а ее окружению – тюрьма.

Камила Валиева / Фото: Getty Images

Напомним, в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне на Олимпиаде в Пекине выступают без флага, гимна и без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).