Сегодня вынесут решение по допинговому скандалу с россиянкой: что ей грозит

Валиева помогла команде ОКР завоевать золото в командных соревнованиях в фигурном катании, а спустя несколько дней грянула бомба – ее допинг-проба оказалась положительной.
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Допинг-проба была взята не в Пекине, а еще в декабре на чемпионате России, но ее результаты всплыли только сейчас.
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По этой причине РУСАДА сняло с Валиевой временное отстранение, позволив ей выступить в личных соревнованиях.
Это не понравилось МОК и WADA, поэтому организации подали апелляцию в CAS. Решение должны вынести сегодня до 16:00 по киевскому времени, сообщает championat.com.
Как ранее наказывали за триметазидин
- Самый известный случай применения триметазидина в качестве допинга связан с китайским пловцом Сунь Яном. Трехкратный олимпийский чемпион отбыл трехмесячную дисквалификацию в 2014 году. Китаец отделался легким наказанием, так как это был его первый случай.
- Российская бобслеистка Надежда Сергеева получила положительный результат на триметазидин на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Она была дисквалифицирована и отбыла восьмимесячный запрет.
- А еще на Олимпиаде-2014 на этом препарате погорела украинская лыжница Марина Лисогор, за что была дисквалифицирована на два года.
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