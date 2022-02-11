Лоханулись! В России признали поражение в допинг-скандале

До 15 февраля Спортивный арбитражный суд Лозанны решит, забирать ли у России золотую медаль Олимпиады-2022 в командном фигурном катании и оставлять ли Камилу Валиеву на Играх.
Но факт положительной допинг-пробы 15-летней россиянки Валиевой уже доказан.
И российский спортивный комментатор Владимир Гомельский, сын легендарного баскетбольного тренера Александра Гомельского, уверен, что сухой из воды сборной РОК уже не выйти.
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"Мои рассуждения основаны на достаточном опыте. Начиная с 2002 года я сталкивался с допинг-проблемами отечественных спортсменов. И не могу вспомнить случая, когда такие проблемы разрешались в пользу наших спортсменов", – написал Гомельский на своем официальном сайте.
"Я думаю, что медицинская бригада, которая обслуживает нашу фигуристку персонально и те врачи, которые работают со сборной командой России, опять лоханулись. Очень напоминает историю с мельдонием у Марии Шараповой... Можно сказать, что мы в очередной раз опозорились на Олимпиаде", – говорит Владимир Гомельский.
Ранее олимпийская чемпионка из РФ Светлана Журова предположила, что допинг мог попасть в организм фигуристки Камилы Валиевой чисто случайно: "Наверняка она была уверена, что принимает лекарства".
Вместе с тем украинская фигуристка уже давно разоблачила допинг-систему России. Еще два года назад Анастасия Шаботова, ровесница Валиевой, заявила, что российские фигуристки принимают запрещенные стимуляторы. И после этого была вынуждена сменить страну – Россию на Украину.