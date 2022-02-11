Лоханулись! У Росії визнали поразку в допінг-скандалі

Щоправда, поки що не на офіційному рівні. Проте відомий російський коментатор Володимир Гомельський уже викинув білий прапор

Допінг-грішниця Каміла Валієва / Фото: Reuters

До 15 лютого Спортивний арбітражний суд Лозанни вирішить, чи забирати у Росії золоту медаль Олімпіади-2022 у командному фігурному катанні та чи залишати Камілу Валієву на Іграх.

Але факт позитивної допінг-проби 15-річної росіянки Валієвої вже доведено.

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І російський спортивний коментатор Володимир Гомельський, син легендарного баскетбольного тренера Олександра Гомельського, переконаний, що сухою з води збірній РОК уже не вийти.

"Мої міркування ґрунтуються на достатньому досвіді. Починаючи з 2002 року, я стикався з допінг-проблемами вітчизняних спортсменів. І не можу згадати випадку, коли такі проблеми розв'язувалися на користь наших спортсменів", – написав Гомельський на своєму офіційному сайті.

"Я гадаю, що медична бригада, яка обслуговує нашу фігуристку персонально і ті лікарі, які працюють зі збірною командою Росії, знову лоханулись. Дуже нагадує історію з мельдонієм у Марії Шарапової... Можна сказати, що ми вкотре зганьбилися на Олімпіаді", – каже Володимир Гомельський.

Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters

Раніше олімпійська чемпіонка із РФ Світлана Журова припустила, що допінг міг потрапити в організм фігуристки Каміли Валієвої випадково: "Вона була переконана, що приймає ліки".

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Разом з тим українська фігуристка вже давно викрила допінг-систему Росії. Ще два роки тому Анастасія Шаботова, ровесниця Валієвої, заявила, що російські фігуристки приймають заборонені стимулятори. І після цього була змушена змінити країну – Росію на Україну.