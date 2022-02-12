Сьогодні винесуть рішення щодо допінгового скандалу з росіянкою: що їй загрожує

Сьогодні Спортивний арбітражний суд розгляне справу російської фігуристки Камілі Валії. Олімпійська чемпіонка Пекіна попалася на вживанні допінгу

Сьогодні розглянуть справу Каміли Валієвої / Фото: REUTERS

Валієва допомогла команді ОКР завоювати золото у командних змаганнях у фігурному катанні, а через кілька днів вибухнула бомба – її допінг-проба виявилася позитивною.

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Допінг-проба була взята не в Пекіні, а ще у грудні на чемпіонаті Росії, але її результати спливли лише зараз.

З цієї причини РУСАДА зняло з Валієвої тимчасове усунення, дозволивши їй виступити в особистих змаганнях.

Це не сподобалося МОК та WADA, тому організації подали апеляцію до CAS. Рішення мають винести сьогодні до 16:00 за київським часом, пише championat.com.

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Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Як раніше карали за триметазидин

Найвідоміший випадок застосування триметазидину в якості допінга пов'язаний з китайським плавцем Сунь Яном. Триразовий олімпійський чемпіон відбув тримісячну дискваліфікацію у 2014 році. Китаєць відбувся легким покаранням, оскільки це був його перший випадок.

Російська бобслеїстка Надія Сергєєва отримала позитивний результат на триметазидин на Олімпійських іграх 2018 року у Пхенчхані. Вона була дискваліфікована та відбула восьмимісячну заборону.

А ще на Олімпіаді-2014 на цьому препараті погоріла українська лижниця Марина Лісогор, за що була дискваліфікована на два роки.

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