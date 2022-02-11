Русские очень недовольны: британский журналист задал неудобный вопрос Валиевой

Допинг-фигуристка Камила Валиева провалила тренировку, после которой ее напрямую спросили о приеме запрещенного препарата

Камила Валиева / Фото: Getty Images

Неприятный инцидент случился во время тренировочного проката 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Британский репортер Daily Mail Риат Аль-Самаррай, находившийся в микст-зоне после тренировочной сессии, спросил Валиеву о допинге.

Камила Валиева / Фото: Reuters

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Щекотливый вопрос вызвал бурю возмущения у российских журналистов, которые окружили репортера и начали интересоваться его личностью.

"Спросил Камилу Валиеву, чиста ли она, когда она проходила микст-зону. Она закрыла лицо капюшоном и не остановилась, чтобы ответить. Русские журналисты были очень недовольны вопросом и фотографировали мою аккредитацию", – написал журналист в своем Twitter.

Asked Kamila Valieva if she was clean as she passed through the mixed zone. She was covering her face with her hood and didnt stop or answer. Russian reporters very unhappy with the question, taking pics of my accreditation. — Riath Al-Samarrai (@riathalsam) February 11, 2022

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Видимо британец в очередной раз наступил на "больной мозоль" российского спорта, который злоупотребляет допингом.

Напомним, сегодня Международное агентство тестирования официально подтвердило положительную допинг-пробу Камилы Валиевой.

Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Теперь Спортивный арбитражный суд Лозанны должен решить, забирать ли у России золотую медаль Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов и оставлять ли Валиеву на Играх для участия в личном первенстве.

Суд должен принять решение до 15 февраля, когда состоится короткая программа у женщин.

У России могут отобрать командное золото / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Какой допинг употребляла Камила Валиева

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсмену работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Ранее украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России.