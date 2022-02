Русские очень недовольны: британский журналист задал неудобный вопрос Валиевой

Неприятный инцидент случился во время тренировочного проката 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Британский репортер Daily Mail Риат Аль-Самаррай, находившийся в микст-зоне после тренировочной сессии, спросил Валиеву о допинге.

Щекотливый вопрос вызвал бурю возмущения у российских журналистов, которые окружили репортера и начали интересоваться его личностью.

Asked Kamila Valieva if she was clean as she passed through the mixed zone. She was covering her face with her hood and didnt stop or answer. Russian reporters very unhappy with the question, taking pics of my accreditation.