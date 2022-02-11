Росіяни дуже незадоволені: британський журналіст поставив незручне питання Валієвій

Неприємний інцидент трапився під час тренувального прокату 15-річної фігуристки Камілі Валієвої. Британський репортер Daily Mail Ріат Аль-Самаррай, який перебував у мікст-зоні після тренувальної сесії, запитав Валієву про допінг.
Делікатне питання викликало бурю обурення у російських журналістів, які оточили репортера та почали цікавится його особистістю.
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"Запитав Камілу Валієву, чи чиста вона, коли вона проходила мікст-зону. Вона закрила обличчя каптуром і не зупинилася, щоб відповісти.
Російські журналісти були дуже незадоволені питанням і фотографували мою акредитацію", – написав журналіст у своєму Twitter.
Asked Kamila Valieva if she була clean as she passed through mixed zone. Він був покриваючи її face with her hood and didnt stop or answer. Російські reporters дуже unhappy with the question, таки pics of my accreditation.- Riath Al-Samarrai (@riathalsam) February 11, 2022
Мабуть британець вкотре наступив на "хворий мозоль" російського спорту, який зловживає допінгом.
Нагадаємо, сьогодні Міжнародне агентство тестування офіційно підтвердило позитивну допінг-пробу Каміли Валієвої.
Тепер Спортивний арбітражний суд Лозанни має вирішити, чи забирати у Росії золоту медаль Олімпіади-2022 у командному турнірі фігуристів і чи залишати Валієву на Іграх для участі в особистій першості.
Суд має ухвалити рішення до 15 лютого, коли відбудеться коротка програма у жінок.
Який допінг вживала Каміла Валієва
Препарат триметазидин, іноді званий ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсмену працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.