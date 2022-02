Росіяни дуже незадоволені: британський журналіст поставив незручне питання Валієвій

Неприємний інцидент трапився під час тренувального прокату 15-річної фігуристки Камілі Валієвої. Британський репортер Daily Mail Ріат Аль-Самаррай, який перебував у мікст-зоні після тренувальної сесії, запитав Валієву про допінг.

Делікатне питання викликало бурю обурення у російських журналістів, які оточили репортера та почали цікавится його особистістю.

Asked Kamila Valieva if she була clean as she passed through mixed zone. Він був покриваючи її face with her hood and didnt stop or answer. Російські reporters дуже unhappy with the question, таки pics of my accreditation.