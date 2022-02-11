Росіяни дуже незадоволені: британський журналіст поставив незручне питання Валієвій

Допінг-фігуристка Каміла Валієва провалила тренування, після якого її безпосередньо запитали про прийом забороненого препарату

Каміла Валієва / Фото: Getty Images

Неприємний інцидент трапився під час тренувального прокату 15-річної фігуристки Камілі Валієвої. Британський репортер Daily Mail Ріат Аль-Самаррай, який перебував у мікст-зоні після тренувальної сесії, запитав Валієву про допінг.

Каміла Валієва / Фото: Reuters

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Делікатне питання викликало бурю обурення у російських журналістів, які оточили репортера та почали цікавится його особистістю.

"Запитав Камілу Валієву, чи чиста вона, коли вона проходила мікст-зону. Вона закрила обличчя каптуром і не зупинилася, щоб відповісти. Російські журналісти були дуже незадоволені питанням і фотографували мою акредитацію", – написав журналіст у своєму Twitter.

Asked Kamila Valieva if she була clean as she passed through mixed zone. Він був покриваючи її face with her hood and didnt stop or answer. Російські reporters дуже unhappy with the question, таки pics of my accreditation. - Riath Al-Samarrai (@riathalsam) February 11, 2022

Мабуть британець вкотре наступив на "хворий мозоль" російського спорту, який зловживає допінгом.

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Нагадаємо, сьогодні Міжнародне агентство тестування офіційно підтвердило позитивну допінг-пробу Каміли Валієвої.

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Тепер Спортивний арбітражний суд Лозанни має вирішити, чи забирати у Росії золоту медаль Олімпіади-2022 у командному турнірі фігуристів і чи залишати Валієву на Іграх для участі в особистій першості.

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Суд має ухвалити рішення до 15 лютого, коли відбудеться коротка програма у жінок.

У Росії можуть відібрати командне золото / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Який допінг вживала Каміла Валієва

Препарат триметазидин, іноді званий ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсмену працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Раніше українська фігуристка викрила допінг-систему Росії.