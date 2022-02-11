Упала раз, два, три: россиянка завалила прокат после допинга

Камила Валиева из команды РОК провалила тренировочный прокат после того, как официально подтвердилось употребление ею запрещенного препарата

Камила Валиева / Фото: Reuters

15-летняя Камила Валиева, погоревшая на допинге, допустила три падения на тренировке произвольной программы во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Допинг-грешница дважды упала с четверного тулупа и один раз – с тройного флипа, сообщает Чемпионат.

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Напомним, сегодня Международное агентство тестирования официально подтвердило положительную допинг-пробу Камилы Валиевой.

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Теперь Спортивный арбитражный суд Лозанны должен решить, забирать ли у России золотую медаль Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов и оставлять ли Валиеву на Играх для участия в личном первенстве.

Суд должен принять решение до 15 февраля, когда состоится короткая программа у женщин.

Американский журналист: девочку накачали / Фото: Коллаж: Сегодня

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Какой допинг употребляла Камила Валиева

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсмену работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Ранее украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России.