Российской девочке, которую напичкали допингом, запрещают общаться с родителями

Официально подтверждено – Камила Валиева принимала допинг! Теперь судьбу 15-летней российской фигуристки решит суд.

А на родине Камиле советуют воздержаться от общения с родителями. Об этом говорит спортивный психолог Александра Хусаинова.

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"Надеюсь, что с родителями Камила сейчас не общается. Мамы всегда желают лучшего для ребенка, и тем самым могут навредить. Условно говоря, звонит мама спортсмену, говорит, что переживает, спрашивает, как нога-рука, которую он повредил. Спортсмен уже забыл про боль, а мама напомнит, и он начнет думать об этом", – цитирует Хусаинову МК.