Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля

Главные надежды Украины, пока что не имеющей медалей на Играх-2022, в соревнованиях 13 февраля связаны с Юлией Джимой и Дмитрием Пидручным.
Джима стартует восьмой в женском биатлонном пасьюте, а Пидручный – 13-м в мужском. При удачной стрельбе можно замахнуться и на медаль.
Расписание украинских спортсменов 13 февраля на Олимпиаде в Пекине
- 3:30. Бобслей. Монобоб. Женщины. Первый заезд. Лидия Гунько
- 11:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км. Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко
- 12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко
- 13:00. Фристайл. Женская акробатика. Ольга Полюк
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Напомним, Украину в Пекине-2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Игры продлятся до 20 февраля.