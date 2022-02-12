Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 13 лютого

Головні надії України, яка поки що не має медалей на Іграх-2022, у змаганнях 13 лютого пов'язані з Юлією Джимою та Дмитром Підручним.
Джима стартує восьмою у жіночому біатлонному пасьюті, а Підручний – 13-м у чоловічому. За умови вдалої стрільби можна замахнутись і на медаль.
Розклад українських спортсменів 13 лютого на Олімпіаді у Пекіні
- 3:30. Бобслей. Монобоб. Жінки. Перший заїзд. Лідія Гунько
- 11.00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування, 10 км. Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко
- 12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км. Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко
- 13.00. Фристайл. Жіноча акробатика. Ольга Полюк
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Нагадаємо, Україну в Пекіні-2022 представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Ігри триватимуть до 20 лютого.