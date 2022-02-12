Месть России: журналиста, уличившего Валиеву в допинге, пригрозили умертвить

Британским журналистам из издания Inside the Games, первым сообщившим о допинге у россиян на Олимпиаде-2022 в Пекине, угрожают расправой.
Об этом сообщает The Guardian.
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Дункан Маккей, один из репортеров, которые вывели россиян на чистую воду, говорит, что они получают угрозы в соцсетях.
Один из твитов, адресованных Маккею, был следующего содержания: "У вас тоже будет положительный тест, когда вы обнаружите новые вещества в своем чае".
Это явный отсыл к смерти Александра Литвиненко.
Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По версии британской полиции, он был отравлен радиоактивным химическим элементом полоний-210, который ему подмешали в чай.
Когда журналист ответил, что не пьет чай и избегает отель "Миллениум" (где был отравлен Литвиненко), ему написали: "Вы знаете, что такое банкротство. Приготовьтесь к этой дороге".
Напомним, заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда Лозанны по делу фигуристки РОК Валиевой пройдет в Пекине 13 февраля.
России грозит лишение олимпийского золота Пекина-2022, Валиевой – дисквалификация, а ее окружению – тюрьма.
НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА
Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.