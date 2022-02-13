Это большой праздник: как ответили российские спортсмены на угрозу вторжения РФ в Украину

Украинские спортсмены на Олимпийских играх в Пекине пытаются привлечь внимание мировой общественности к вероятности российского вторжения. А россияне говорить на эту тему отказываются

Российские спортсмены не замечают военную агрессию РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

После эстафеты в лыжных гонках американский журналист спросил у лыжников из РОК, чувствую ли они, что отношения между странами осложнились.

Что говорят об угрозе войны украинцы:

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Денис Слепцов и Александр Большунов увиливали от ответа, рассказывая о "мире во всем мире" и "празднике спорта".

"Я думаю, что мы не вправе обсуждать политические вопросы здесь, потому что Олимпиада прежде всего создана для объединения. Здесь среди спортсменов нет какой-то вражды. Мы здесь делаем одно общее дело – развиваем лыжные гонки во всем мире. Поэтому я думаю, что этот вопрос для спортсменов неуместен. Пускай эти вопросы решают политики", – цитирует Слепцова championat.com.

А затем Большунов добавил: "Все-таки Олимпийские игры – это большой праздник".

Угроза со стороны России