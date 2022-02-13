Это большой праздник: как ответили российские спортсмены на угрозу вторжения РФ в Украину

После эстафеты в лыжных гонках американский журналист спросил у лыжников из РОК, чувствую ли они, что отношения между странами осложнились.
Что говорят об угрозе войны украинцы:
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Денис Слепцов и Александр Большунов увиливали от ответа, рассказывая о "мире во всем мире" и "празднике спорта".
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"Я думаю, что мы не вправе обсуждать политические вопросы здесь, потому что Олимпиада прежде всего создана для объединения. Здесь среди спортсменов нет какой-то вражды.
Мы здесь делаем одно общее дело – развиваем лыжные гонки во всем мире. Поэтому я думаю, что этот вопрос для спортсменов неуместен. Пускай эти вопросы решают политики", – цитирует Слепцова championat.com.
А затем Большунов добавил: "Все-таки Олимпийские игры – это большой праздник".
Угроза со стороны России
- Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.