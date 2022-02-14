Позор Олимпиады: под допингистку из России изменили регламент соревнований

Камиле Валиевой разрешили продолжить выступление на Олимпиаде-2022, несмотря на то, что она попалась на употреблении запрещенного препарата.
Конечно же, такое решение вызвало недовольство у спортивной общественности, поэтому Международный союз конькобежцев изменил регламент – теперь по итогам короткой программы в произвольную программу смогут выйти 25 фигуристок, то есть на одну больше.
Получается, организаторы оставили Валиевой право участвовать в соревнованиях и даже бороться за медали, а другим командам "бросили кость" в виде дополнительного места в финале.
Далее по теме
Реакция на допинг Камилы Валиевой
- Международное движение спортсменов за изменения в спорте Global Athlete отреагировало на решение CAS в отношении российской допинг-фигуристки Камилы Валиевой – "МОК обязан исключить Россию из мирового спорта".
- Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл опубликовала интервью тренера российской допинг-фигуристки Камилы Валиевой. Баюл считает, что россияне нашли замену мельдонию.
- А юрист из Украины Маркиян Ключковский считает, что медали никому не дадут. Итоговое распределение мест в фигурном катании определится лишь через несколько месяцев.