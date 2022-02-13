Россияне нашли замену мельдонию. Баюл вскрыла допинг-систему РФ

Беседа Этери Тутберидзе с Владимиром Познером была записана еще в 2019 года, в разгар мельдониевого скандала. В нем Тутберидзе, тренер погоревшей на допинге фигуристки, заявила, если мельдоний запретили, тогда будем искать новые препараты.
"У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. Американцы посчитали со своей стороны, что это допинг. Российская сторона должна была составить ответное заявление, в котором указать, что это не допинговое вещество, так как оно не помогает тебе прыгать сильнее, выше и быстрее.
За год это письмо так и не было составлено, поэтому его запретили. Российская сторона выступила с заявлением позже намеченного срока. Я не понимаю, почему многие спортсмены попались на этом. 1 января 2016 года было объявлено, что этот препарат будет введен в список запрещенных. Назвали последнюю дату. Почему не дошла информация до каких-то федераций? Не знаю.
После этого мы должны были искать что-то новое".
Фрагмент видео Баюл опубликовала в Instagram, подписав:
"Будем искать что-то новое, если милдронат запретили".
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НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА
Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.
Напомним, что решение по российскому допинг-скандалу должны объявить 14 февраля.
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