Россияне нашли замену мельдонию. Баюл вскрыла допинг-систему РФ

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл опубликовала интервью тренера российской допинг-фигуристки Камилы Валиевой

Россияне нашли замену мельдонию / Фото: Reuters, Instagram, Коллаж: Сегодня

Беседа Этери Тутберидзе с Владимиром Познером была записана еще в 2019 года, в разгар мельдониевого скандала. В нем Тутберидзе, тренер погоревшей на допинге фигуристки, заявила, если мельдоний запретили, тогда будем искать новые препараты.

"У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. Американцы посчитали со своей стороны, что это допинг. Российская сторона должна была составить ответное заявление, в котором указать, что это не допинговое вещество, так как оно не помогает тебе прыгать сильнее, выше и быстрее. За год это письмо так и не было составлено, поэтому его запретили. Российская сторона выступила с заявлением позже намеченного срока. Я не понимаю, почему многие спортсмены попались на этом. 1 января 2016 года было объявлено, что этот препарат будет введен в список запрещенных. Назвали последнюю дату. Почему не дошла информация до каких-то федераций? Не знаю. После этого мы должны были искать что-то новое".

Фрагмент видео Баюл опубликовала в Instagram, подписав:

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"Будем искать что-то новое, если милдронат запретили".

Ранее Оксана Баюл уже предупреждала россиян, что рано или поздно они погорят на допинге. И как в воду глядела.

Оксана Баюла полгода назад предупреждала россиян, чем может закончится история с допингом / Фото: Reuters, Instagram, Коллаж: Сегодня

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НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Напомним, что решение по российскому допинг-скандалу должны объявить 14 февраля.

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России грозит лишение олимпийского золота Пекина-2022, Валиевой – дисквалификация, а ее окружению – тюрьма.

Тем временем, британскому журналисту Дункану Маккею, раскрывшему допинговую аферу россиян, угрожают расправой. Репортера призывают приготовиться к повторению судьбы бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.