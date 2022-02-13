Росіяни знайшли заміну мельдонію. Баюл розкрила допінг-систему РФ

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл опублікувала інтерв'ю тренера російської допінг-фігуристки Камілі Валієвої

Росіяни знайшли заміну мельдонію / Фото: Reuters, Instagram, Колаж: Сьогодні

Розмова Етері Тутберідзе з Володимиром Познером була записана ще в 2019 році, у розпал мельдонієвого скандалу. У ньому Тутберідзе, тренер погорілої на допінгу фігуристки, заявила, якщо мельдоній заборонили, тоді шукатимемо нові препарати.

"У мельдонію немає жодних допінгових властивостей. Кожна збірна має свій препарат, який ВАДА затвердив. Мельдоній допомагає відновлюватись. Американці порахували зі свого боку, що це допінг. Російська сторона повинна була скласти заяву у відповідь, в якій вказати, що це не допінгова речовина, так як вона не допомагає тобі стрибати сильніше, вище і швидше. За рік цього листа так і не було складено, тому його заборонили. Російська сторона виступила із заявою пізніше за намічений термін. Я не розумію, чому багато спортсменів попалися на цьому. 1 січня 2016 року було оголошено, що цей препарат буде запроваджено до списку заборонених. Назвали останню дату. Чому не дійшла інформація до якихось федерацій? Не знаю. Після цього ми мали шукати щось нове".

Фрагмент відео Баюл опублікувала в Instagram, підписавши:

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"Шукатимемо щось нове, якщо мілдронат заборонили".

Раніше Оксана Баюл вже попереджала росіян, що рано чи пізно вони погорять на допінгу. І як у воду дивилася.

Оксана Баюла півроку тому попереджала росіян, чим може закінчитись історія з допінгом / Фото: Reuters, Instagram, Колаж: Сьогодні

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НА ЧИМ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА

Препарат триметазидин, іноді званий ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що рішення щодо російського допінг-скандалу мають оголосити 14 лютого.

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Росії загрожує позбавлення олімпійського золота Пекіна-2022, Валієвій – дискваліфікація, а її оточенню – в'язниця.

Тим часом, британському журналісту Дункану Маккею, який розкрив допінгову аферу росіян, погрожують розправою. Репортера закликають підготуватися до повторення долі колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка.