"Допінг у 15 років? Якого біса!" Легендарний футболіст шокований скандалом на Олімпіаді

Екс-форвард збірної Англії Гарі Лінекер не може повірити, що росіяни застосовують стимулюючі препарати для таких юних спортсменів.

Своє обурення уславлений футболіст висловив у Twitter.

Doping is always wrong in sport, але at 15 years old? Wtf? https://t.co/fxuEjJQeV6