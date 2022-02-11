Думала, ці ліки: у Росії пояснили допінг Валієвої

У збірній РОК, яка потрапила до чергового допінгового скандалу, спробують довести, що заборонені субстанції в організмі фігуристки опинилися випадково – у складі медичних препаратів

Каміла Валієва - допінг-чемпіонка / Фото: Reuters

Ну ось, почалося! У Росії почали ліпити одну за одною відмазки для позитивної допінг-проби Каміли Валієвої, через яку збірну без прапора, гімну та назви погрожують позбавити золота у командному турнірі фігуристів на Іграх-2022 у Пекіні.

"Я точно не Каміла Валієва і не можу стати на місце 15-річної дівчинки, яка з таким зіткнулася. Я розумію, що вона точно була впевнена, що приймає ліки. Зрозуміло, що воно для неї не допінг. Зараз це все треба довести та пояснити", – наводить слова олімпійської чемпіонки з ковзанярського спорту, депутатки Держдуми РФ Світлани Журової Чемпіонат.

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Раніше глава Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков спробував зняти з себе відповідальність за допінг-скандал, заявивши: "Дуже дивним видається той факт, що із Санкт-Петербурга до Стокгольма проба Валієвої діставалася майже місяць. Дуже схоже, що хтось тримав її до моменту закінчення командних змагань фігуристів".

Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters

Який допінг вживала Каміла Валієва

Препарат триметазидин, який іноді називають ТМЗ, додали до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсмену працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

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Персонал Валієвої ризикує сісти за ґрати / Фото: Reuters

Зазначимо, що скандал із позитивною допінг-пробою Каміли Валієвої може не обмежитися позбавленням росіян золота Олімпіади у Пекіні та усуненням 15-річної спортсменки.

Оточення Валієвої, що накачало її допінгом, можуть посадити за ґрати американці за "законом Родченкова".