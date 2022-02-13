Медалі нікому не дадуть: юрист з України про допінг-скандал Росії

Чи відберуть у росіян золото Олімпіади, здобуте за допомогою допінг-грішниці Валієвої, визначиться лише за кілька місяців – прогнозує Маркіян Ключковський

Валієвій прогнозують дискваліфікацію до двох років / Фото: Reuters

У неділю, 13 лютого, у Пекіні відбудеться засідання виїзної панелі Спортивного арбітражного суду Лозанни у справі російської фігуристки Каміли Валієвої, що погоріла на допінгу – забороненому триметазидині.

Очікується, що 14 лютого суд оголосить рішення.

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Проте воно стосуватиметься лише подальшої участі або неучасті Валієвої в Олімпіаді.

Чи відберуть у РОК золото командного турніру фігуристів, здобуте за допомогою Валієвої, і як покарають саму спортсменку, стане відомо пізніше – можливо, за кілька місяців.

Про це заявив український спортивний юрист Маркіян Ключковський, слова якого наводить Tribuna.com.

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Каміла Валієва погоріла на допінгу / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

"Предметом розгляду в CAS буде тільки питання тимчасового усунення, а не самого антидопінгового порушення з боку Валієвої. Якщо тимчасове усунення Каміли буде відновлено – вона не зможе брати участь у подальших змаганнях на Олімпіаді, а також у будь-яких інших змаганнях аж до вирішення допінгової справи загалом".

"Цей процес займе щонайменше кілька місяців".

"Доля медалей у "команднику" залежатиме від встановлення провини Каміли Валієвої в антидопінговому порушенні та санкції за нього – тому, ймовірно, ці медалі на Олімпіаді взагалі не будуть вручені нікому, а церемонія відбудеться десь згодом", – прогнозує Ключковський.

Нагадаємо, якщо РОК позбавлять золота командного турніру фігуристів, чемпіонами стануть американці.

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ЩО СВІТИТЬ ВАЛІЄВІЙ

"Триметазидин віднесений до категорії так званих "невизначених" (non-specified) – це речовини, які не вважаються такими, які можуть бути вжиті спортсменом для будь-якої іншої мети, крім покращення спортивних результатів. Простою мовою, в сенсі антидопінгових порушень, позитивна проба на таку речовину як метазидин – це не "жах", це – "жах-жах".

"Стандартна санкція за антидопінгове порушення із вживанням такої речовини – дискваліфікація на 4 роки".

Але Валієвій – 15 років. Вона належить до категорії "Захищених осіб" (тих, кому немає 16 років), тому...

Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters

"Санкція Валієвій має бути в діапазоні від дворічної дискваліфікації до попередження без дискваліфікації , – вважає Ключковський. – Статус же Каміли як "Захищеної особи" посилює відповідальність її оточення – тренерів та лікарів".

Раніше ми писали, що оточення Валієвої, що накачало її допінгом, можуть посадити за ґрати американці за "законом Родченкова".