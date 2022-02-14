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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Отпила со стакана дедушки: почему оправдания России в допинге звучат смехотворно

Максим Мельник Максим Мельник редактор разделов Техно и Игра
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МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 22:45
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Спортивный арбитражный суд разрешил российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде-2022. Какие доводы в защиту спортсменки приводила Россия
Камила Валиева попалась на допинге в Пекине
Камила Валиева попалась на допинге в Пекине / Фото: REUTERS

Как мы уже писали ранее, в организме Валиевой нашли следы запрещенного еще в 2014 году препарата триметазидин.

Сторона защиты утверждала, что запрещенный препарат попал в организм спортсменки случайно, но все их аргументы разбиваются о здравый смысл, пишет dossier.center.

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Откуда появился допинг

Защита настаивает, что триметазидин принадлежит дедушке фигуристки, у которого искусственное сердце, поэтому он принимает таблетки, когда слышит шумы.

Дедушка регулярно возит 15-летнюю спортсменку на тренировки и сидит с ней, пока ее мать не возвращается с работы.

Опровержение

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Триметазидин назначается по рецепту врача, а дедушка спортсменки не смог предоставить нужную справку. По словам матери Камилы, он просто купил его в аптеке.

Как препарат попал в организм спортсменки

Версия защиты: например, дедушка выпил что-то из стакана, попала слюна, этот стакан как-то потом использовался спортсменкой. Или полежал препарат на какой-то поверхности, остались следы, затем на данной поверхности полежал препарат, который затем выпила спортсменка.

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Опровержение

Таблетки триметазидина выпускаются в пленочной оболочке, которая растворяется только в кишечнике. И как препарат мог попасть в организм Валиевой из кишечника ее дедушки?

Стоит отметить, что это не последнее заседание по этому делу – Валиевой разрешили продолжить выступление в Пекине, но при достаточном количестве доказательств она еще может потерять медали.

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