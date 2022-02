"Россия – хулиган олимпийского движения!" Американский журналист возмущен решением CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую допинг-фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх.

CAS принял во внимание тот факт, что спортсменка несовершеннолетняя, а потому не будет отстранена от соревнований из-за "исключительных обстоятельств".

Такое необдуманное решение CAS дает зеленый свет для применения допинга спортсменами, не достигшими возраста 16 лет, считает американский журналист Дэвид Лис.

With todays ruling, skaters now know that it is okay to use Performance Enhancing Drugs as long as you are a minor and from powerful countries with zero ethics. Imagine the green light for Dr. Shvetsky and Eteri at Junior Worlds. Truly disturbing. #Beijing2022WinterOlympics

Отсутствие серьезных санкций в отношении допинг-махинаций России порождает вседозволенность. Международные организации закрывают глаза на действия россиян и тем самым способствуют дальнейшим нарушениям.

One has to point out the lack of strong action from other Olympic Committees. Where was the true outrage from USA, CAN, FRA, GER, JPN? RUS ostensibly acts like a bully in the Olympic movement and other nations cower with inaction. Very similar to the rise of Trump.