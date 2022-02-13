Допинг России: суд назвал время, когда объявит вердикт

К вечеру понедельника станет известно, остается допинг-грешница Валиева на Олимпиаде или покидает ее

Камила Валиева / Фото: Reuters

Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу российской допинг-грешницы – 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Процесс продолжался около семи часов и завершился в 3:30 ночи по пекинскому времени – в 21:30 по Киеву.

"Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около часу-трех дня 14 февраля по пекинскому времени", – передает слова Матье Риба, главы выездной панели Арбитражного суда Лозанны, Чемпионат.

13:00 – 15:00 по Пекину – это 19:00 – 21:00 по Киеву.

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Суд остался без сна из-за Валиевой / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что сейчас решается, допустят или нет Валиеву к соревнованиям в одиночном катании на Играх-2022. Короткая программа у женщин состоится 15 февраля, произвольная – 17-го.

При этом вопрос наказания допинг-грешницы Валиевой, как и судьба золота командного турнира фигуристов, добытого с помощью Камилы сборной РОК в Пекине, решится, скорее всего, уже через несколько месяцев. Такой прогноз накануне дал спортивный юрист из Украины Маркиян Ключковский.

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По его словам, Валиева, учитывая, что ей 15 лет, может получить мягкое наказание – от предупреждения до двух лет дисквалификации.

Камила Валиева / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

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