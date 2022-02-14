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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Черги як у СРСР: у Пекіні величезний дефіцит олімпійських сувенірів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 05:44
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В офіційному магазині Ігор асортимент досить мізерний, а покупка іграшки-талісмана схожа на виграш у лотерею
Панду купити майже не реально
Панду купити майже не реально / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноді в житті відбуваються речі, до яких ти абсолютно не готовий. І прийняти це майже неможливо.

На попередніх Олімпійських іграх я регулярно відвідував офіційний магазин Ігор. Зазвичай він розміром як хороший супермаркет в Україні з колосальним вибором товару. Наприклад, у Пхенчхані-2018 у такому магазині було 40 кас!

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І природно, що вся олімпійська атрибутика, чи це Ігри в Лондоні чи Ріо, робилася в Китаї. Тому чого-чого, а вже на Олімпіаді в Пекіні-2022 цього добра мало бути з лишком. Але...

У Пекіні все нагадує радянську класику кінця 80-х, коли люди займали чергу з ночі, сподіваючись, що вранці "викинуть" дефіцит. А товар продають по одному екземпляру в руки.

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На Іграх-2022 також займають чергу години за дві-три до відкриття фаншопу. В надії, що у продажу з'являться офіційні олімпійські талісмани. Легенди свідчать, що хтось колись навіть купив Бін Дунь Дуня. Але тих щасливчиків у вічі ніхто не бачив.

А загалом, асортимент для такого заходу абсолютно мізерний. І навіть його не вистачає. Полиці напівпорожні.

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Давайте, пробіжимося по товарах та цінах.

Чого надміру, так це надувних підголовників по 48 юанів (212 гривень), товар зовсім не користується попитом.

Традиційні магніти виглядають жахливо та коштують 36 юанів (159 грн.).

Значки – 49 юанів (216 грн).

Сумки досить симпатичні за 498 юанів (2200 грн.).

Як і рюкзаки – по 359 (1587 грн.).

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За 188 юанів (831 грн.) можна купити ось таку пляшку для води.

А шовкова краватка коштує 218 одиниць місцевої валюти (963 грн.).

Одягу дуже мало. Кофти по 369 (1631), жилет за 900 (3979), а пуховик за 2800 юанів (12 379 грн).

Чайні сервізи з лого Ігор б'ють по кишені – по 3060 (13 529) і 5080 юанів (22 460).

Звичайний чайник продають за 2988 юанів (13 211 грн.).

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".

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