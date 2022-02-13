Вчинок Олімпіади! Українка врятувала від холоду суперницю

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина сьогодні не завоювала медаль у гонці переслідування. Але якби на Олімпійських іграх вручали нагороду Fair Play, то її однозначно отримала б Настя.
Меркушина фінішувала 25-ою, а трохи раніше приїхала спортсменка із Молдови Аліна Стремоус.
У фінішному створі Стремоус не могла поворухнутися і Меркушина її обігрівала, розтирала руки, доглядала як матір за дитиною.
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"Ми з Аліною подружки. І вона попросила мене зняти кріплення з лиж. Просто у неї оніміли від холоду руки. Вона плаче, нічого не може зробити. Я почала розтирати їй руки, дихати теплом, щоб зігріти", – розповіла подробиці Меркушина.
Щодо підсумків перегонів, то Анастасія поскаржилася на погодні умови.
"Через снігопади лижі зупинялися вже з першого метра. Складною була гонка, складною була траса, ніякого зчеплення з таким снігом. Але все одно я отримала задоволення", – не втрачає оптимізму наша біатлоністка.
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