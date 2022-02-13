У Китаї ночами дивляться збірну Шевченка

На місцевому телебаченні показали поєдинок чемпіонату Європи між збірними України та Північної Македонії

Кадри з трансляції матчу на китайському ТВ

Різниця Пекіна з Києвом плюс 6 годин робить свою справу. Щоб перебудуватись організму потрібно кілька днів.

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А поки безсоння, перемикаю ТВ-канали. Здебільшого там демонструють патріотичні фільми, як китайська армія перемагає ворогів.

Олімпіади небагато по телебаченню, натомість показують старі футбольні матчі. Ну ось вам, будь ласка, поєдинок Євро-2020 між збірними України та Північної Македонії.

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Чим цей матч викликав інтерес у китайців, важко сказати. Але це була наша єдина перемога (2:1) на груповому етапі, яка вивела Україну до плей-офф чемпіонату Європи.

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Подивіться реакцію китайських коментаторів на гол українців.

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