Медальний шанс України вислизнув на останній стрільбі: результат жіночого пасьюта

Сьогодні у Пекіні відбулася жіноча гонка переслідування. Олімпійською чемпіонкою стала норвежка Марте Олсбю-Рейсланн, а Юлія Джима фінішувала 13-ю

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У неділю, 13 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках Олімпійських ігор 2022 року пройшла жіноча гонка переслідування на 10 км.

Sunday = Pursuit party at the @Olympics – and you're all invited!



Who will be able to catch Marte Olsbu Roeiseland and Johannes Thingnes Boe today? #Olympics | #biathlon



Follow along on the Official IBU App — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 13, 2022

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На старт пасьюта вийшли три українки – Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

Промахи на стрільбі всіх основних фаворитів гонки давали нам надію на першу медаль на Олімпійських іграх. Все вирішила стрільба на останній стійці.

На жаль, Юлія Джима у вирішальній стрільбі припустилася ще двох помилок і позбавила Україну шансів на медальний подіум. У підсумку українка посіла 13-те місце.

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Джима потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS

Ще одна українка Анастасія Меркушина фінішувала на 25-му місці.

Упевнену перемогу здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн, яка на одному диханні пронеслася по всій дистанції і не закрила лише одну мішень.

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It's #GOLD for Marte Olsbu Roeiseland!



The Norwegian celebrates the famed Sprint-Pursuit Olympic double, collecting her third gold medal in Beijing! Tremendous performance #biathlon | #Olympicspic.twitter.com/zR8xdG952n — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 13, 2022

Срібні медалі дісталися Ельвірі Еберг зі Швеції, а бронзу несподівано виграла норвежка Тіріль Екгофф.

Марті Ольсбу-Рейселанн стала триразовою олімпійською чемпіонкою Ігор-2022. Раніше норвежка завоювала золото у змішаній естафеті та спринті.

Результати жіночої гонки переслідування:

1. Марте Ольсбу-Ройселанн (Норвегія)

2. Ельвіра Еберг (Швеція)

3. Тіріль Екгофф (Норвегія)

13. Юлія Джима (Україна)

25. Анастасія Меркушина (Україна)

55. Ірина Петренко (Україна)