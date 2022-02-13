Медальний шанс України вислизнув на останній стрільбі: результат жіночого пасьюта

У неділю, 13 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках Олімпійських ігор 2022 року пройшла жіноча гонка переслідування на 10 км.
Sunday = Pursuit party at the @Olympics – and you're all invited!— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 13, 2022
Who will be able to catch Marte Olsbu Roeiseland and Johannes Thingnes Boe today? #Olympics | #biathlon
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На старт пасьюта вийшли три українки – Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.
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Промахи на стрільбі всіх основних фаворитів гонки давали нам надію на першу медаль на Олімпійських іграх. Все вирішила стрільба на останній стійці.
На жаль, Юлія Джима у вирішальній стрільбі припустилася ще двох помилок і позбавила Україну шансів на медальний подіум. У підсумку українка посіла 13-те місце.
Ще одна українка Анастасія Меркушина фінішувала на 25-му місці.
Упевнену перемогу здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн, яка на одному диханні пронеслася по всій дистанції і не закрила лише одну мішень.
It's #GOLD for Marte Olsbu Roeiseland!— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 13, 2022
The Norwegian celebrates the famed Sprint-Pursuit Olympic double, collecting her third gold medal in Beijing! Tremendous performance #biathlon | #Olympicspic.twitter.com/zR8xdG952n
Срібні медалі дісталися Ельвірі Еберг зі Швеції, а бронзу несподівано виграла норвежка Тіріль Екгофф.
Марті Ольсбу-Рейселанн стала триразовою олімпійською чемпіонкою Ігор-2022. Раніше норвежка завоювала золото у змішаній естафеті та спринті.
Результати жіночої гонки переслідування:
- 1. Марте Ольсбу-Ройселанн (Норвегія)
- 2. Ельвіра Еберг (Швеція)
- 3. Тіріль Екгофф (Норвегія)
- 13. Юлія Джима (Україна)
- 25. Анастасія Меркушина (Україна)
- 55. Ірина Петренко (Україна)
Unstoppable!- Olympics (@Olympics) February 13, 2022
Marte Olsbu Roeiseland (Norway) captures the #Gold medal in #Biathlon – women's 10km pursuit, her 6th Olympic medal overall and 3rd gold at #Beijing2022 ! #StrongerTogether