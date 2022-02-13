Україна має пишатися! Тренер прокоментував наш результат на Олімпіаді

Юлія Джима видала відмінні перегони на Олімпійських іграх і лише два промахи на останній стрільбі відкинули нашу біатлоністку далеко від призових місць

Джима (№8) до останнього боролася за нагороди / Фото: REUTERS

Ну нарешті зимові Олімпійські ігри стали по-справжньому зимовими. Сьогодні олімпійські об'єкти рясно засипало снігом.

У таких умовах пройшла жіноча біатлонна гонка переслідування. Великі надії ми мали Юлію Джиму, яка стартувала під восьмим номером.

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Юля чудово провела гонку та тривалий час трималася у групі претенденток на нагороди. На четверте коло наша біатлоністка пішла лише з 13-секундним відставанням від третього місця.

Але остання стрільба не задалася – два штрафні кола відкинули нашу спортсменку на 13-те місце.

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Юлія Джима / Фото: Getty Images

"Шкода, шанси були потрапити на подіум. Було видно, як Юля мучилася на спуску. Сьогодні лижі не були такими швидкими як раніше. Тобто, три попередні перегони лижі були екстра, як у норвежців чи шведів. А сьогодні суперлижі, як у австрійців. Але коли хочеш виграти, лижі мають бути екстра. Проте Україна має пишатися виступом Джими. Вона бігла в одному темпі з найкращими. Юля на Олімпіаді показала, що у кожній гонці може боротися за медалі", – прокоментував виступ Джими тренер нашої команди Урош Велепець.

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