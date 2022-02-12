Їжу спускають зі стелі: як унікальні роботи годують гостей Олімпіади

Олімпіада в умовах пандемії – це максимальне обмеження контактів. Де найскладніше це зробити? Мабуть, у їдальні. Тут усі без масок.
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А якщо додати, що сама зала розрахована на сім сотень людей, то стає ще складніше всіх обмежувати.
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І тут на допомогу китайцям прийшли нові технології. По можливості скрізь людей замінили роботи.
Вони готують їжу, роблять коктейлі, розвозять замовлення.
Єдині, з ким доводиться спілкуватися з клієнтами – це касири. Вибравши потрібні страви з меню, разом із чеком ви отримуєте номер місця у залі. До речі, обід з рису, салату та пляшки кави (продають гарячою у пляшці 0,3 л) обійдеться десь у 500 грн.
Далі робот-кухар готує замовлення, на що йде близько п'яти хвилин, після чого робот-офіціант зверху вам опускає блюдо.
Увечері можна посидіти з роботом у барі, або попросити у його колеги передбачення.
Єдиний мінус цього кафе, найсуворіша заборона на фото та відеозйомку.
Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".
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