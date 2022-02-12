Їжу спускають зі стелі: як унікальні роботи годують гостей Олімпіади

Нові технології допомагають організаторам зимових Ігор мінімізувати контакти місцевого населення із іноземними гостями.

Роботи готують їжу в Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпіада в умовах пандемії – це максимальне обмеження контактів. Де найскладніше це зробити? Мабуть, у їдальні. Тут усі без масок.

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А якщо додати, що сама зала розрахована на сім сотень людей, то стає ще складніше всіх обмежувати.

І тут на допомогу китайцям прийшли нові технології. По можливості скрізь людей замінили роботи.

Вони готують їжу, роблять коктейлі, розвозять замовлення.

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Єдині, з ким доводиться спілкуватися з клієнтами – це касири. Вибравши потрібні страви з меню, разом із чеком ви отримуєте номер місця у залі. До речі, обід з рису, салату та пляшки кави (продають гарячою у пляшці 0,3 л) обійдеться десь у 500 грн.

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Далі робот-кухар готує замовлення, на що йде близько п'яти хвилин, після чого робот-офіціант зверху вам опускає блюдо.

Увечері можна посидіти з роботом у барі, або попросити у його колеги передбачення.

Єдиний мінус цього кафе, найсуворіша заборона на фото та відеозйомку.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".