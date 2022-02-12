Еду спускают с потолка: как уникальные роботы кормят гостей Олимпиады

Олимпиада в условиях пандемии – это максимальное ограничение контактов. Где сложнее всего это сделать? Верно, в столовой. Здесь все без масок.
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А если добавить, что сам зал рассчитан на семь сотен человек, то становится еще сложнее всех ограничивать.
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И тут на помощь китайцам пришли новые технологии. По возможности, везде людей заменили роботы.
Они готовят еду, делают коктейли, развозят заказы.
Единственные, с кем приходится общаться клиентам – это кассиры. Выбрав нужные блюда из меню, вместе с чеком вы получаете номер места в зале. Кстати, обед с риса, салата и бутылки кофе (продают горячим в бутылке 0,3 л) обойдется где-то в 500 грн.
Далее робот-повар готовит заказ, на что уходит около пяти минут, после чего робот-официант сверху вам опускает блюдо.
Вечером можно посидеть с роботом в баре, или попросить у его коллеги предсказания.
Единственный минус этого кафе, строжайший запрет на фото и видеосъемку.
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