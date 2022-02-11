"С россиянами нам разговаривать не о чем": смелое заявление украинца в культовом месте Китая

Олег Гандей рассказал почему не прошел олимпийскую квалификацию в шорт-треке и об отношениях между украинскими и российскими спортсменами

Гандей дебютировал на Олимпиаде-2022 / Фото: НОК Украины

В 1971 году во время визита в Китайскую Республику президента США Ричарда Никсона в Столичном дворце спорта состоялся знаменитый командный матч по настольному теннису. После поединка между сборными Китая и США в словарный оборот вошло выражение "Дипломатический пинг-понг".

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Кстати, в фильме "Форрест Гамп" главный герой становится одним из членов сборной США по настольному теннису, приехавшей в Китай.

Сегодня в Столичном дворце прошли соревнования по шорт-треку в рамках Олимпийских игр. На дистанции 500 метров Украину представлял Олег Гандей.

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Увы, наш спортсмен не смог пройти квалификацию, заняв в своем заезде последнее место.

"Я надеялся, что буду третий и с лучшим результатом пройду дальше. Увы... Поэтому настроение не очень хорошее. Буду разбирать с тренером свои ошибки. Наверное, не нужно было итальянцу навязывать борьбу сразу, а отсидеться и уже на финише пойти в атаку, чтобы стать третьим. Не ожидал от себя такого плохого результата", – делает быстрый анализ Гандей.

Олег признается, что утром его разбудили допинг-офицеры. Но их спокойно встретил, также спокойно сдавал и ПЦР-тесты.

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"Я прилежно придерживался всех антиковидных правил, поэтому сложно было заболеть, – говорит наш спортсмен. – А на старте был небольшой мандраж. Все-таки это Олимпиада, большая ответственность перед страной, семьей".

Естественно, в свете потенциальной полномасштабной войны иностранных журналистов интересовало, как Гандей сохранял спокойствие на Олимпиаде.