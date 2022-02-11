Сноубордистка із Криму: "У Росії мене списали, як зіпсоване м'ясо"

Ольга Смішлива розповіла, як її вигнали із збірної перед Олімпійськими іграми, а потім просили повернутися назад

Ольга Смішлива розповіла всю правду про сноуборд в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита спортсменка Ольга Смішлива опублікувала в соцмережах пост із критикою на адресу російської збірної.

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"Багатьом цікаво, чому у нас цього року майже ніхто не відібрався на Олімпіаду в дисциплінах біг-ейр, слоупстайл та халф-пайп.

Спершу хочу розповісти про себе. Перед Олімпіадою у Сочі у 2013 році я отримала травму коліна. Буквально одразу мені надіслали офіційного листа, що я більше не в збірній Росії. І тому жодної підтримки з їхнього боку у мене не було, просто списали як зіпсоване м'ясо.

Але я люблю сноубординг і цю справу мого життя, тому відновившись своїми силами та витратами, я тим самим довела, що я зможу все, якщо захочу!

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Тоді мені одразу зателефонував мій колишній тренер уперше за два роки після травми і сказав, що я маю пройти лікарів для участі у чемпіонаті Росії. Він побачив, що я відновилася (сама) і можу перемагати, йому я знову стала цікавою як спортсмен. Але я сказала, що думаю про його тренерський підхід та про нашу збірну загалом.

Мабуть, тут я вже розкрила одну з найголовніших проблем нашого сноубордингу. Люди, які відповідають за розвиток його в нашій країні, принаймні з боку держави, мало думають про спортсменів, хоч я впевнена: кошти на це виділяються!" – цитує спортсменку Sport24.

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Ольга Смішлива народилася у Севастополі. Чемпіонка Росії 2009, 2010, 2012 у біг-ейрі та хафпайпі