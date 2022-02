"МОК зобов'язаний виключити Росію зі світового спорту". Різка заява спортсменів

Сьогодні Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс вирок у справі фігуристки збірної РОК Камілі Валієвої. Після тривалого засідання судді вирішили допустити 15-річну допінг-грішницю до змагань на Олімпійських іграх.

Таке несправедливе рішення CAS викликало обурення у всьому світі. З ініціативою ізолювати Росію від світових змагань виступив Міжнародний рух спортсменів за зміни у спорті Global Athlete.

"The Global Sport and Anti-Doping System Needs Immediate Reform"



Global Athlete statement on the Kamila Valieva ruling. pic.twitter.com/R07gcjEkWm