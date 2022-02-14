Приймайте допінг далі. Спортивний суд допустив Валієву до Олімпіади у Пекіні

Фігуристці збірної РОК Камілі Валієвої, у якої виявили допінг, дозволили виступати на Олімпіаді-2022.
Спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі російської допінг-грішниці – 15-річної фігуристки Камілі Валієвої.
Засідання тривало майже шість годин: до другої ночі за китайським часом, і остаточне рішення було оприлюднено 14 лютого.
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У вироку суду зазначено, що Каміла Валієва не буде відсторонена від змагань через "виключні обставини". Згідно з правилами WADA, 15-річна фігуристка є "захищеною особою", оскільки їй не виповнилося 16 років, а значить правило про тимчасове усунення на неї не поширюється.
Суд назвав "серйозною проблемою" "невчасне повідомлення про результати антидопіногового тесту" Валієвої, взятого ще у грудні минулого року, що завадило спортсменці скористатися повноцінною юридичною підтримкою.
Проте CAS зазначив, що рішення стосується лише питання доречності тимчасового усунення Валієвої на час Олімпіади. Питання результатів командного турніру та інших наслідків позитивної допінг-проби спортсменки вирішуватимуться під час окремих судових процесів.
Таким чином, Валієва зможе продовжити участь в Олімпійських іграх-2022 і битиметься в жіночому особистому турнірі, який стартує 15 лютого.
НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА
Препарат триметазидин, іноді званий ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.