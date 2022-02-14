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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Приймайте допінг далі. Спортивний суд допустив Валієву до Олімпіади у Пекіні

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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14 лютого, 09:41
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Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив вирок у справі фігуристки збірної РОК Камілі Валієвої, яка отримала позитивну допінг-пробу
Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань
Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Фігуристці збірної РОК Камілі Валієвої, у якої виявили допінг, дозволили виступати на Олімпіаді-2022.

Спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі російської допінг-грішниці – 15-річної фігуристки Камілі Валієвої.

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Засідання тривало майже шість годин: до другої ночі за китайським часом, і остаточне рішення було оприлюднено 14 лютого.

У вироку суду зазначено, що Каміла Валієва не буде відсторонена від змагань через "виключні обставини". Згідно з правилами WADA, 15-річна фігуристка є "захищеною особою", оскільки їй не виповнилося 16 років, а значить правило про тимчасове усунення на неї не поширюється.

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Суд назвав "серйозною проблемою" "невчасне повідомлення про результати антидопіногового тесту" Валієвої, взятого ще у грудні минулого року, що завадило спортсменці скористатися повноцінною юридичною підтримкою.

Сьогодні розглянуть справу Каміли Валієвої
Сьогодні розглянуть справу Каміли Валієвої / Фото: REUTERS

Проте CAS зазначив, що рішення стосується лише питання доречності тимчасового усунення Валієвої на час Олімпіади. Питання результатів командного турніру та інших наслідків позитивної допінг-проби спортсменки вирішуватимуться під час окремих судових процесів.

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Таким чином, Валієва зможе продовжити участь в Олімпійських іграх-2022 і битиметься в жіночому особистому турнірі, який стартує 15 лютого.

НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА

Препарат триметазидин, іноді званий ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні
Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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