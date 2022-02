Моторошний холод. Українська бобслеїстка в екстремальних умовах виступила на Олімпіаді

Сьогодні в Національному санно-бобслейному центрі в Яньціні відбулися заключні заїзди в монобобі. Україну у цьому змаганні представляла Лідія Гунько.

У четвертій спробі Лідія змогла випередити представницю Ямайки, але за підсумками чотирьох заїздів українка програла суперниці трохи більше ніж півсекунди. У підсумку 20 місце з результатом 4:29.10.

Чемпіонкою Олімпіади-2022 у монобобі стала американка Кейлі Гамфріс. Срібні нагороди дісталися ще одній представниці збірної США Елані Мейєрс-Тейлор, а бронза в активі канадки Крістін Де Брюїн.

Бобслій. Монобоб (жінки, результати чотирьох заїздів)

