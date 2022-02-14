"Росія – хуліган олімпійського руху!" Американський журналіст обурений рішенням CAS

Неоднозначне рішення Спортивного арбітражного суду викликало обурення в експертному середовищі

Тепер неповнолітні спортсмени можуть приймати допінг / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Спортивний арбітражний суд (CAS) прийняв рішення допустити російську допінг-фігуристку Камілу Валієву до змагань на Олімпійських іграх.

CAS взяв до уваги той факт, що спортсменка неповнолітня, а тому не буде відсторонена від змагань через "виключні обставини".

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Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Таке необдумане рішення CAS дає зелене світло для застосування допінгу спортсменами, які не досягли 16 річного віку, вважає американський журналіст Девід Ліс.

"Завдяки сьогоднішньому рішенню фігуристи дізналися, що це нормально – використовувати допінг, поки ти неповнолітня і представляєш могутню країну з нульовою етикою", – написав Ліс у Twitter.

With todays ruling, skaters now know that it is okay to use Performance Enhancing Drugs as long as you are a minor and from powerful countries with zero ethics. Imagine the green light for Dr. Shvetsky and Eteri at Junior Worlds. Truly disturbing. #Beijing2022WinterOlympics — The Skating Lesson (@SkatingLesson) February 14, 2022

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Відсутність серйозних санкцій щодо допінг-махінацій Росії породжує вседозволеність. Міжнародні організації заплющують очі на дії росіян і цим сприяють подальшим порушенням.

Валієвій прогнозують дискваліфікацію до двох років / Фото: Reuters

"Коли результати з лабораторії були видалені, все залишилося, як і раніше. Коли юні спортсмени приймають триметазидин, це не проблема. Варто наголосити на відсутності сильних дій з боку інших олімпійських комітетів. Де справжнє обурення від США, Канади, Франції, Німеччини, Японії? Росія поводиться як хуліган в олімпійському русі, а інші країни ховаються і нічого не роблять", – обурився Ліс.

One has to point out the lack of strong action from other Olympic Committees. Where was the true outrage from USA, CAN, FRA, GER, JPN? RUS ostensibly acts like a bully in the Olympic movement and other nations cower with inaction. Very similar to the rise of Trump. — The Skating Lesson (@SkatingLesson) February 14, 2022

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Зазначимо, що згідно з рішенням суду Валієва зможе продовжити участь в Олімпійських іграх-2022 і битиметься у жіночому особистому турнірі, який стартує 15 лютого.

Росія виходить сухою з води після скандалу / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання результатів командного турніру та інших наслідків позитивної допінг-проби спортсменки вирішуватимуться під час окремих судових процесів.