Спортивний арбітражний суд (CAS) прийняв рішення допустити російську допінг-фігуристку Камілу Валієву до змагань на Олімпійських іграх.

CAS взяв до уваги той факт, що спортсменка неповнолітня, а тому не буде відсторонена від змагань через "виключні обставини".

Таке необдумане рішення CAS дає зелене світло для застосування допінгу спортсменами, які не досягли 16 річного віку, вважає американський журналіст Девід Ліс.

With todays ruling, skaters now know that it is okay to use Performance Enhancing Drugs as long as you are a minor and from powerful countries with zero ethics. Imagine the green light for Dr. Shvetsky and Eteri at Junior Worlds. Truly disturbing. #Beijing2022WinterOlympics

Відсутність серйозних санкцій щодо допінг-махінацій Росії породжує вседозволеність. Міжнародні організації заплющують очі на дії росіян і цим сприяють подальшим порушенням.

One has to point out the lack of strong action from other Olympic Committees. Where was the true outrage from USA, CAN, FRA, GER, JPN? RUS ostensibly acts like a bully in the Olympic movement and other nations cower with inaction. Very similar to the rise of Trump.