Олімпіаду треба було перенести! Українка розповіла про параною в Пекіні

Фристайлістка Ольга Полюк зізналася, що ця Олімпіада найскладніша в її кар'єрі, та розповіла про дивні результати тестів на COVID-19

Ольга Полюк не пробилася у фінал ОІ-2022 / Фото: НОК України

Сумно дивитися на сльози гарної дівчини, чудової спортсменки... Ольга Полюк трималася щосили, щоб не розридатися після кваліфікації у лижній акробатиці.

Читайте також: Українські спортсмени запустили на Олімпіаді крутий флешмоб

Реклама

Наша фристайлістка завалила обидва стрибки і не пробилася до фінальної частини Олімпійських ігор.

Її колега по команді Анастасія Новосад зовсім не стартувала. Через коронавірус.

Ця зараза здорово пошмагала нашу збірну. Та й інші команди зачепила. У Пекіні постійно чути розмови про те, що варто було брати приклад з Токіо і перенести Ігри на наступний рік.

Реклама

"Я теж так вважаю, – каже Полюк. – І не тому, що я не потрапила у фінал. Дуже багато позитивних тестів. На Олімпіаді ми робили все, щоби не заразитися. Дійшло вже до якоїсь параної. Маску ніде не знімали, ходили у рукавичках, скрізь дезінфікували руки. Не уявляю, де ми могли підхопити коронавірус".

Через COVID-19 українці не змогли взяти участь у командних змаганнях, де були серед фаворитів. Враховуючи велику кількість позитивних тестів, любителі теорії змов припустили, що так китайці прибирали своїх конкурентів.

"Я не хотіла б у це вірити. Та й доказів немає. Але до поїздки в Пекін ми були в Штатах, а там мало не по мільйону на день хворих. Ось де боялися заразитися. Але ніхто в команді не захворів. А в Пекіні половина злягла, – розповідає Оля. – Ще один дивний факт. Серед тих, хто сидить на ізоляції, один день може бути позитивний тест, а на наступний негативний. Потім знову позитивний. Наш тренер на ізоляції здав два негативні тести, його вже хотіли випускати, але взяли ще один – і знову позитивний. Дивно трохи".

Свій невдалий виступ наша фристайлістка списує на нерви. "Я була готова до змагань, але підвели нерви. Для мене це вже четверта Олімпіада – і морально ця найважча".

Реклама

Читайте також: Черги, як у СРСР: у Пекіні величезний дефіцит олімпійських сувенірів

Анастасія Новосад, після того, як її не допустили до змагань, написала у соцмережах, що дуже хоче виїхати звідси.

"Я теж дуже хочу додому. Хоч сьогодні вночі готова їхати. Давайте літак – і я лечу. Але треба ще залишитися. Піду підтримаю нашу чоловічу команду", – каже Полюк.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".