Олимпиаду нужно было перенести! Украинка рассказала о паранойе в Пекине

Фристайлистка Ольга Полюк призналась, что эта Олимпиада самая сложная в ее карьере, и рассказала о странных результатах тестов на COVID-19

Ольга Полюк не пробилась в финал ОИ-2022 / Фото: НОК Украины

Грустно смотреть на слезы красивой девушки, великолепной спортсменки... Ольга Полюк держалась изо всех сил, чтобы не разрыдаться после квалификации в лыжной акробатике.

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Наша фристайлистка завалила оба прыжка и не пробилась в финальную часть Олимпийских игр.

Ее коллега по команде Анастасия Новосад и вовсе не стартовала. Из-за коронавируса.

Эта зараза здорово потрепала нашу сборную. Да и другие команды задела. В Пекине то и дело слышны разговоры о том, что стоило брать пример с Токио и перенести Игры на следующий год.

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"Я тоже так считаю, – говорит Полюк. – И не потому, что я не попала в финал. Очень много позитивных тестов. На Олимпиаде мы делали все, чтобы не заразиться. Дошло уже до какой-то паранойи. Маску нигде не снимали, ходили в перчатках, везде дезинфицировали руки. Не представляю, где мы могли подхватить коронавирус".

Из-за COVID-19 украинцы не смогли принять участие в командных соревнованиях, где были среди фаворитов. Учитывая большое количество позитивных тестов, любители теории заговоров предположили, что так китайцы убирали своих конкурентов.

"Я не хотела бы в это верить. Да и доказательств нет. Но до поездки в Пекин мы были в Штатах, а там чуть ли не по миллиону в день заболевших. Вот где боялись заразиться. Но никто в команде не заболел. А в Пекине – половина слегла, – рассказывает Оля. – Еще один странный факт. Среди тех, кто сидит на изоляции, один день может быть позитивный тест, а на следующий негативный. Потом снова позитивный. Наш тренер на изоляции сдал два негативных теста, его уже хотели выпускать, но взяли еще один – и снова позитивный. Странно немного".

Свое неудачное выступление наша фристайлистка списывает на нервы. "Я была готова к соревнованиям, но подвели нервы. Для меня это уже четвертая Олимпиада – и морально эта самая тяжелая".

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Анастасия Новосад, после того, как ее не допустили к соревнованиям, написала в соцсетях, что очень хочет уехать отсюда.

"Я тоже очень хочу домой. Хоть сегодня ночью готова ехать. Давайте самолет – и я лечу. Но нужно еще остаться. Схожу поддержу нашу мужскую команду", – говорит Полюк.

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