Украинку оштрафовали на Олимпиаде

Биатлонистку Ирину Петренко подвела память во время гонки преследования, и это стоило ей последнего места в пасьюте

Петренко поплатилась за забывчивость / Фото: Reuters

Украинская биатлонистка Ирина Петренко (бывшая Варвинец), допустив два промаха на третьей стрельбе в сегодняшней гонке преследования, пробежала всего один штрафной круг.

За это организаторы наказали Ирину двухминутным штрафом, который отбросил ее на последнее, 55-е место, по результатам гонки.

Реклама

Бывает и такое!

Реклама

Увы, провал в пасьюте дорого обошелся Петренко – она не попала в число 30 участниц массового старта, который состоится 19 февраля. В нем Украину представит лишь Юлия Джима.

Ранее мы писали о большом поступке на Олимпиаде. Наша биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша согревала Алину Стремоус из Молдовы, у которой настолько замерзли руки, что она не могла снять лыжи.