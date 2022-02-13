Украинку оштрафовали на Олимпиаде

Украинская биатлонистка Ирина Петренко (бывшая Варвинец), допустив два промаха на третьей стрельбе в сегодняшней гонке преследования, пробежала всего один штрафной круг.
За это организаторы наказали Ирину двухминутным штрафом, который отбросил ее на последнее, 55-е место, по результатам гонки.
Бывает и такое!
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Увы, провал в пасьюте дорого обошелся Петренко – она не попала в число 30 участниц массового старта, который состоится 19 февраля. В нем Украину представит лишь Юлия Джима.
Ранее мы писали о большом поступке на Олимпиаде. Наша биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша согревала Алину Стремоус из Молдовы, у которой настолько замерзли руки, что она не могла снять лыжи.