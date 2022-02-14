Украинские спортсмены запустили на Олимпиаде крутой флешмоб

Разговоры о масштабной войне между Россией и Украиной не затихают во время Олимпийских игр. Иногда эта тема даже задвигает на второй план результаты соревнований.
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В такой стрессовой ситуации приходится выступать нашим спортсменам в Пекине. Но они молодцы, справляются с эмоциями. И заряжают ими других.
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Наша олимпийская команда в Пекине-2022 запустила флешмоб. Атлеты выражают слова поддержки Украине и выступают за мир. Флешмоб в соцсетях запустили с хештегом #OlympicUa_peace.
Им спортсмены отмечают свои фотографии с Олимпиады.
Иван Ковбаснюк (горные лыжи)
Антон Корчук (прыжки с трамплина)
Юлия Кроль (лыжные гонки)
Марина Анцибор (лыжные гонки)
Олег Гандей (шорт-трек)
Дарья Рублева (лыжные гонки)
Антон Дукач (санный спорт)
Елена Стецкив (санный спорт)
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