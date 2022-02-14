Украинские спортсмены запустили на Олимпиаде крутой флешмоб

Наши атлеты выступают за мир и подписывают свои фотографии в соцсетях хештегом #OlympicUa_peace

Украинцы - за мир! / Фото: Коллаж: Сегодня

Разговоры о масштабной войне между Россией и Украиной не затихают во время Олимпийских игр. Иногда эта тема даже задвигает на второй план результаты соревнований.

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В такой стрессовой ситуации приходится выступать нашим спортсменам в Пекине. Но они молодцы, справляются с эмоциями. И заряжают ими других.

Наша олимпийская команда в Пекине-2022 запустила флешмоб. Атлеты выражают слова поддержки Украине и выступают за мир. Флешмоб в соцсетях запустили с хештегом #OlympicUa_peace.

Им спортсмены отмечают свои фотографии с Олимпиады.

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Иван Ковбаснюк (горные лыжи)

Антон Корчук (прыжки с трамплина)

Юлия Кроль (лыжные гонки)

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Марина Анцибор (лыжные гонки)

Олег Гандей (шорт-трек)

Дарья Рублева (лыжные гонки)

Антон Дукач (санный спорт)

Елена Стецкив (санный спорт)

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