Українка везе свій боб від фінішу до старту: відео з Олімпіади

Під час спуску Лідія Гунько розігналася до швидкості 118 км/год, дорога назад була значно повільніша

Лідія Гунько і її боб / Фото: Колаж: Сьогодні

Неділя, 13 лютого, стала історичною для українського спорту. У Пекіні-2022, вперше на Олімпіадах, виступила українська бобслеїстка – 28-річна Лідія Гунько.

За підсумками двох заїздів у монобобі, що дебютує на Іграх, Гунько замикає список із 20 учасниць, але сподівається покращити свою позицію 14 лютого.

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Лідія Гунько / Фото: Getty Images

Зазначимо, що на своєму бобі в неділю Лідія розігналася до швидкості 118 км/год у першому заїзді та 116 км/год – у другому.

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Але як вона доставляла свій боб назад – із фінішу на старт?

Це показав президент федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич, син якого раніше сколихнув увесь світ, продемонструвавши на Іграх плакат "Ні війні в Україні".

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Разом зі своїм бобом Лідія Гунько діставалася з підніжжя гір до вершини у кузові вантажівки. Все це відбувалося значно повільніше, ніж у зворотному напрямку.

"Лідія Гунько міцно тримає свій біб", – написав у сторіз Гераскевич-старший.

Раніше Лідія Гунько висловила свою позицію у стосунках із російськими спортсменами. На думку української бобслеїстки, поки триває агресія з боку РФ щодо України, ні про яку дружбу не може бути й мови.

Зазначимо, що з транспортуванням боба-саней Лідії Гунько до Китаю виникла проблема. Пекінці заломили величезну ціну на тестування її спорядження на коронавірус. Утім, все для спортсменки вирішилося благополучно.