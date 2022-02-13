Українка везе свій боб від фінішу до старту: відео з Олімпіади

Неділя, 13 лютого, стала історичною для українського спорту. У Пекіні-2022, вперше на Олімпіадах, виступила українська бобслеїстка – 28-річна Лідія Гунько.
За підсумками двох заїздів у монобобі, що дебютує на Іграх, Гунько замикає список із 20 учасниць, але сподівається покращити свою позицію 14 лютого.
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Зазначимо, що на своєму бобі в неділю Лідія розігналася до швидкості 118 км/год у першому заїзді та 116 км/год – у другому.
Але як вона доставляла свій боб назад – із фінішу на старт?
Це показав президент федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич, син якого раніше сколихнув увесь світ, продемонструвавши на Іграх плакат "Ні війні в Україні".
Разом зі своїм бобом Лідія Гунько діставалася з підніжжя гір до вершини у кузові вантажівки. Все це відбувалося значно повільніше, ніж у зворотному напрямку.
"Лідія Гунько міцно тримає свій біб", – написав у сторіз Гераскевич-старший.
Раніше Лідія Гунько висловила свою позицію у стосунках із російськими спортсменами. На думку української бобслеїстки, поки триває агресія з боку РФ щодо України, ні про яку дружбу не може бути й мови.
Зазначимо, що з транспортуванням боба-саней Лідії Гунько до Китаю виникла проблема. Пекінці заломили величезну ціну на тестування її спорядження на коронавірус. Утім, все для спортсменки вирішилося благополучно.