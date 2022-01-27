Перший скандал України на Олімпіаді: Китай не пускає наш боб

Пекінська сторона вимагає від України шалені гроші за перевірку нашого боба на коронавірус

Боб Лідії Гунько не пускають на Ігри / Фото: Колаж: Сьогодні

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про великі труднощі, які виникли у нашої команди під час транспортування спорядження до Китаю. Олімпіада там стартує 4 лютого.

"Наша команда зіштовхнулася із черговою проблемою на шляху до Китаю. Цього разу вона пов'язана з переправленням боба-саней, на яких змагатиметься Лідія Гунько".

"Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР-тестування боба-саней та всіх речей, що перебувають у контейнері, в якому все це прибуло до Китаю. Як гадаєте, звідки братимуть мазок?" – написав у себе в Instagram Гераскевич.

Нагадаємо, що Лідія Гунько виборола першу в історії України олімпійську ліцензію в монобобі.

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"Це прикол чи реально така маячня?" – поцікавилися у коментарях у Гераскевича.

"Реально, причому вартість перевірки однієї одиниці – 1400 юанів (близько 6,5 тисяч гривень)", – відповів скелетоніст.

"У крайньому разі, спускатиметеся на дупах. Може навіть швидше вийде", – пожартував з цього приводу олімпійський призер у карате Станіслав Горуна.

Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах. За словами міністра спорту, він буде задоволений і однією нагородою.