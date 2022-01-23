Українців проводжають на Олімпіаду-2022: найголовніше

Сьогодні у Києві проходять проводи українських спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні. Виділяємо головні події заходу

Зірки українського спорту дали майстер-клас юним спортсменам / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпіада у Пекіні стартує 4 лютого та триватиме до 22 числа. Україну на Іграх-2022 представлять 45 спортсменів.

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Вранці на ВДНГ олімпійський чемпіон Альбервіля-1992 Віктор Петренко дав майстер-клас молодим фігуристам.

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А потім свою майстерність майбутнім зіркам хокею продемонстрували учасники Олімпіади-2002 Сергій Климентьєв, Валентин Олецький, Костянтин Симчук.

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Трохи пізніше у Телецентрі буде презентовано форму української збірної – окремо для урочистих церемоній та окремо – для змагань. Також сьогодні покажуть пам'ятні марки та монети.

Матеріал оновлюватиметься...

Нагадаємо українці на Олімпіаді-2022 виступатимуть у 12 різних дисциплінах: