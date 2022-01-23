Українців проводжають на Олімпіаду-2022: найголовніше

Олімпіада у Пекіні стартує 4 лютого та триватиме до 22 числа. Україну на Іграх-2022 представлять 45 спортсменів.
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Вранці на ВДНГ олімпійський чемпіон Альбервіля-1992 Віктор Петренко дав майстер-клас молодим фігуристам.
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А потім свою майстерність майбутнім зіркам хокею продемонстрували учасники Олімпіади-2002 Сергій Климентьєв, Валентин Олецький, Костянтин Симчук.
Трохи пізніше у Телецентрі буде презентовано форму української збірної – окремо для урочистих церемоній та окремо – для змагань. Також сьогодні покажуть пам'ятні марки та монети.
Матеріал оновлюватиметься...
Нагадаємо українці на Олімпіаді-2022 виступатимуть у 12 різних дисциплінах:
- Біатлон
- Бобслей
- Гірські лижі
- Лижне двоборство
- Лижні гонки
- Санний спорт
- Скелетон
- Сноубординг
- Стрибки на лижах з трампліну
- Фігурне катання
- Фрістайл
- Шорт-трек