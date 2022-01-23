Украинцев провожают на Олимпиаду-2022: самое главное

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продлится до 22 числа. Украину на Играх-2022 представят 45 спортсменов.
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Утром на ВДНХ олимпийский чемпион Альбервиля-1992 Виктор Петренко дал мастер-класс юным фигуристам.
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А затем свое мастерство будущим звездам хоккея продемонстрировали участники Олимпиады-2002 Сергей Климентьев, Валентин Олецкий, Константин Симчук.
Чуть позже в Телецентре будет презентована форма украинской сборной – отдельно для торжественных церемоний и отдельно – для соревнований. Также сегодня покажут памятные марки и монеты.
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Напомним украинцы на Олимпиаде-2022 выступят в 12 разных дисциплинах:
- Биатлон
- Бобслей
- Горные лыжи
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Санный спорт
- Скелетон
- Сноубординг
- Прыжки на лыжах с трамплина
- Фигурное катание
- Фристайл
- Шорт-трек