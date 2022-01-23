Украинцев провожают на Олимпиаду-2022: самое главное

Сегодня в Киеве проходят проводы украинских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Выделяем главные события мероприятия

Звезды украинского спорта дали мастер-класс юным спортсменам / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продлится до 22 числа. Украину на Играх-2022 представят 45 спортсменов.

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Утром на ВДНХ олимпийский чемпион Альбервиля-1992 Виктор Петренко дал мастер-класс юным фигуристам.

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А затем свое мастерство будущим звездам хоккея продемонстрировали участники Олимпиады-2002 Сергей Климентьев, Валентин Олецкий, Константин Симчук.

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Чуть позже в Телецентре будет презентована форма украинской сборной – отдельно для торжественных церемоний и отдельно – для соревнований. Также сегодня покажут памятные марки и монеты.

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Напомним украинцы на Олимпиаде-2022 выступят в 12 разных дисциплинах: