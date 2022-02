Жуткий холод. Украинская бобслеистка в экстремальных условиях выступила на Олимпиаде

Сегодня в Национальном санно-бобслейном центре в Яньцине состоялись заключительные заезды в монобобе. Украину в этом соревновании представляла Лидия Гунько.

В четвертой попытке Лидия смогла опередить представительницу Ямайки, но по итогам четырех заездов украинка проиграла сопернице чуть больше полсекунды. В итоге 20-е место с результатом 4:29.10.

Чемпионкой Олимпиады-2022 в монобобе стала американка Кейли Гамфрис. Серебряные награды достались еще одной представительнице сборной США Элане Мейерс-Тейлор, а бронза в активе канадки Кристин Де Брюин.

Бобслей. Монобоб (женщины, результаты четырех заездов)

Its a #Gold medal for Kaillie Humphries in the #bobsleigh monobob event.



Congratulations on winning the first monbob gold medal in #Olympics history.#Beijing2022 | @TeamUSA