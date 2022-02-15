Росіянин "застрелився", Україна без медалі: результати чоловічої естафети у біатлоні

Чоловіча біатлонна естафета на Олімпіаді-2022 у Пекіні завершилася перемогою Норвегії, українська четвірка стала дев'ятою

Цимбал був другим, але потім різко здав / Фото: Reuters

Чергова надія України на першу медаль Ігор-2022 у Пекіні не виправдалась. У вівторок, 15 лютого, наша збірна фінішувала далеко від п'єдесталу чоловічої біатлонної естафети, ставши дев'ятою із чотирма штрафними колами.

Богдан Цимбал на першому етапі використав лише один додатковий патрон, а одразу після чистої стрільби стоячи був другим. Але після цього, вибившись із сил, провалився на дистанції і передав естафету своєму зміннику Артему Примі лише дев'ятим.

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Богдан Цимбал / Фото: Getty Images

Прима опустив нашу збірну на 12-й рядок, використавши п'ять додаткових набоїв і пішовши на одне штрафне коло.

Артем Пріма / Фото: Getty Images

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Провалив свою стрільбу стоячи і Антон Дудченко, який також змушений був відмотати одне штрафне коло.

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

Наш лідер Дмитро Підручний розпочав свій, заключний, етап 11-м. Також завалив стрільбк, пішовши на два штрафні кола після стійки. І зрештою за рахунок гарної швидкості ходу фінішував дев'ятим.

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Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Зазначимо, що під час чоловічої естафети лідирувала команда РОК, але на останній стрільбі Едуард Латипов, висловлюючись біатлонною термінологією, "застрелився", пішовши на два штрафні кола.

Це відкинуло збірну РОК, за махінації з допінгом позбавлену на Іграх -2022 прапора, гімну та назви своєї країни, з першого місця на третє.

А виграла Норвегія. Друга – Франція.

Естафета. Чоловіки

1. Норвегія (1+7) 1:19:50,2

2. Франція (0+9) +27,4

3. РОК (2+6) +45,3

4. Німеччина (1+9) +1:04,3

5. Швеція (1+13) +1:49,4

6. Канада (2+9) +1:56,3

9. Україна (4+12) +3:41,3

У середу, 15 лютого, відбудеться біатлонна естафета у жінок. У цій дисципліні, нагадаємо, Україна взяла золото на Іграх-2014.