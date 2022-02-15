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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Росіянин "застрелився", Україна без медалі: результати чоловічої естафети у біатлоні

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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15 лютого, 09:54
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Чоловіча біатлонна естафета на Олімпіаді-2022 у Пекіні завершилася перемогою Норвегії, українська четвірка стала дев'ятою
Цимбал був другим, але потім різко здав
Цимбал був другим, але потім різко здав / Фото: Reuters

Чергова надія України на першу медаль Ігор-2022 у Пекіні не виправдалась. У вівторок, 15 лютого, наша збірна фінішувала далеко від п'єдесталу чоловічої біатлонної естафети, ставши дев'ятою із чотирма штрафними колами.

Богдан Цимбал на першому етапі використав лише один додатковий патрон, а одразу після чистої стрільби стоячи був другим. Але після цього, вибившись із сил, провалився на дистанції і передав естафету своєму зміннику Артему Примі лише дев'ятим.

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Богдан Цимбал
Богдан Цимбал / Фото: Getty Images

Прима опустив нашу збірну на 12-й рядок, використавши п'ять додаткових набоїв і пішовши на одне штрафне коло.

Артем Пріма
Артем Пріма / Фото: Getty Images

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Провалив свою стрільбу стоячи і Антон Дудченко, який також змушений був відмотати одне штрафне коло.

Антон Дудченко
Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

Наш лідер Дмитро Підручний розпочав свій, заключний, етап 11-м. Також завалив стрільбк, пішовши на два штрафні кола після стійки. І зрештою за рахунок гарної швидкості ходу фінішував дев'ятим.

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Зазначимо, що під час чоловічої естафети лідирувала команда РОК, але на останній стрільбі Едуард Латипов, висловлюючись біатлонною термінологією, "застрелився", пішовши на два штрафні кола.

Це відкинуло збірну РОК, за махінації з допінгом позбавлену на Іграх -2022 прапора, гімну та назви своєї країни, з першого місця на третє.

А виграла Норвегія. Друга – Франція.

Естафета. Чоловіки
1. Норвегия Норвегія (1+7) 1:19:50,2
2. Франция Франція (0+9) +27,4
3. Олимпийский комитет России РОК (2+6) +45,3
4. Германия Німеччина (1+9) +1:04,3
5. Швеция Швеція (1+13) +1:49,4
6. Канада (2+9) +1:56,3
9. Украина Україна (4+12) +3:41,3

У середу, 15 лютого, відбудеться біатлонна естафета у жінок. У цій дисципліні, нагадаємо, Україна взяла золото на Іграх-2014.

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